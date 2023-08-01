Konya'da korkutan deprem! Bakan Koca: Olumsuzluk yaşanmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerine yer verdi.