Kopan kolon bitişiğindeki binaya zarar verdi

Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı. Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Güngören Belediyesi görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.