Kopan parmağı 6 saat sonra dikildi

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:30

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikada çalışan O.B'nin iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı koptu.

İş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç, parmağı bulunamadığı için ameliyata alınamadı.

Arkadaşlarının 6 saatlik çalışması sonucu bulunan parmak, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından yerine dikildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen O.B, acı çekerken bir yandan da parmağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Parmağı bulunamadığı için sadece kopan yerin sarıldığını anlatan O.B, "Sağ olsun arkadaşlarım parmağımı bulup hemen bu tür operasyonları başarı ile gerçekleştiren Vasıl Erbaş'a başvurmuşlar. Bizi hemen kabul etti. Ben kopma süresi nedeniyle umutsuzdum. Doktorum yerine dikti ve parmağımı kullanabileceğimi söyledi. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erbaş da zor ve riskli bir operasyon yaptıklarına değinerek, erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

Operasyonu mikro cerrahi teknikle gerçekleştirdiklerini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:



"Damarları, sinirleri, tendonları onarmak üzere tekrar parmağı eline birleştirdik ve dolaşımı sağladık. Hastamız böylece travma sonucu kaybettiği parmağına tekrar kavuşmuş oldu. Ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlandıktan sonra fizik tedavi ile kısa süre sonra parmaklarını rahatlıkla kullanabilecek."

- "KOPAN PARMAK ISLATILIP BEZE SARILMALI"

Erbaş, kopan organın doğru saklanması ve taşınması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kopan parmak ıslatılıp beze sarılmalı ve naylon poşete konulmalı. Bu poşetin de içinde buzlu su olan başka bir poşete konulması gerekiyor. Parmak 6 saat süreyle bu şekilde kalabilir ancak bu süre 8-10 saate kadar da çıkabiliyor. En çok parmağın buz kalıplarının arasında sıkıştırılarak bize getirilmesi ile karşılaşıyoruz. Bu hatalı bir davranış. Çünkü hem parmaktaki dokuların donmasına hem de ezilmeye neden oluyor. Erken başvurularda parmağı kurtarma şansımız biraz daha artıyor. El ve kol kopmalarında ise kas dokusu fazlalaştıkça bekleme süresi de kısalıyor. Bu nedenle bu durumlarda süre daha büyük önem kazanıyor."