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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi11:42 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:42

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D-140 karayolu Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 HH 707 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü H.S. ve araçta bulunan M.F. ile Y.S. isimli 3 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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