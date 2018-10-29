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Konya’nın Kulu ilçesinde köpeğe çarpmamak isterken takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Kulu istikametine seyir halinde olan Celal Şener (63) idaresindeki 42 R 4173 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle takla atarak refüj yanında tepe taklak durabildi.

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Yaralanan sürücü kazayı gören diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartıldı.
 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Celal Şener, kaza yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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