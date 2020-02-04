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Köpeği motosikletin arkasına bağlayarak götüren sürücüye para cezası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir köpeğin, motosikletin arkasına bağlanıp götürüldüğü görüntüler, tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden kimliği tespit edilip polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.Ç.'ye 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

DHA04.02.2020  14:57 - Güncelleme: 04.02.2020  14:57

Aydın - Denizli karayolunda pazar günü bir kişinin 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören sürücüler, o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı. İhbar üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı.

A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" dedi.

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