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Köpeği uyandırıp, kulübesini çaldılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişi, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı. Olay anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

  • DHA
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Olay, pazar günü Yeşilyurt semti 9097 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı. Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.
 
Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 
 
 

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