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Güncel

Köpeğin saldırısına uğrayan şahıs kanlar içinde kalarak ölümden döndü

Samsun'da bir işyerinin bahçesindeki köpeğin saldırdığı şahıs çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Köpeğin saldırısına uğrayan şahıs kanlar içinde kalarak ölümden döndü
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aydın (39) yoldan geçerken aniden sıkışınca tuvalet ihtiyacını gidermek girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan Anadolu çoban köpeği kırması cinsi bekçi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sol omzunu, sol göğüs bölgesi ile sağ bacağının çeşitli yerlerinden ısırarak kanlar içinde bıraktığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Aydın tedavi altına alındı.

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Abdullah Aydın, "Tuvalet ihtiyacını gidermek için iş yerinin bahçesine girdim. Köpek bir anda bana saldırdı ve ısırdı. Az daha paramparça ediyordu. Boğazını tutup iterek kendimi kurtardım. Yoksa beni öldürüyordu" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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