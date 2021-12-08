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Köpek dövüşüne 2 bin 400 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilere toplam 2 bin 400 lira ceza yazılırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 12:32 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:32
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Kahramanmaraş'ta 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlara ilişkin görüntüler yayınlanmasının ardından sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri inceleyen Elbistan Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Hayvan Durumu İzleme ekipleri, köpekleri Yapraklı Mahallesi'nden Y.Ş. (16) ile İ.E.'nin (50) dövüştürdüğünü tespit etti. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, köpekler de hayvan barınağına teslim edildi. İ.E. ve Y.Ş., ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de şüphelilere toplam 2 bin 400 lira ceza uygulandı.

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