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Köpek yüzünden tartışma kanlı bitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3'üncü katta bulunan evinden iki tabanca ile çiftin üzerine kurşun yağdırdı. Yaralanan çift tedaviye alınırken, Z.G. isimli kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA16 Mart 2022 Çarşamba 23:36 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:36
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Olay, akşam saatlerinde Akyazı Yeni Mahalle 5021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Z.G.'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S. ve B.S. isimli çifte saldırdı. Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3'üncü kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı. H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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