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  • Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı! 10 yaşındaki Zana'dan acı haber
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Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı! 10 yaşındaki Zana'dan acı haber

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti.

DHA14 Ekim 2022 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı! 10 yaşındaki Zana'dan acı haber
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Bakırköy Ataköy'de yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÖPEKLERİ SALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köpekleri saldığı iddia edilen H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Zana Rojhad Canyeva
  • köpek saldırısı
  • çocuk ölümü

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