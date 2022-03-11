İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7439
  • EURO
    16,189
  • ALTIN
    938.068
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam savaşını kaybetti
Güncel

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam savaşını kaybetti

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA11 Mart 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 18:03
ABONE OL

Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.