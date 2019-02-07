Kopernik Kitap'tan çıkan 'Cemal Kaşıkçı' kitabı dünya basınından yoğun ilgi görüyor

Kopernik Kitap, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hayatına, mücadelesine ve sırlarına ilişkin detayların anlatıldığı, "Cemal Kaşıkçı" kitabını yayın hayatına soktu.

Kitapla birlikte Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Kaşıkçı'ya ilişkin daha önce yayımlanmamış bilgilerin de paylaşıldı

"Yüzyılın cinayetinin" perde arkasında yaşananlar ve Hatice Cengiz'in Kaşıkçı ile olan ilişkisine dair daha önce yayımlanmamış çok sayıda bilginin yer verildiği kitap, Cemal Kaşıkçı ve Hatice Cengiz, Evliliğe doğru, Yüzyılın cinayeti, Arkadaşları anlatıyor ve Hatice Cengiz'in günlükleri başlıklarıyla 5 bölümden ve 228 sayfadan oluşuyor.

DÜNYA BASINI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kitabın yayımlanmasının hemen akabinde başta CNN olmak üzere çok sayıda basın kuruluşu, kitabın yayımlanmasını büyük bir heyecanla karşıladı.

CNN'in Arapça yayım yapan sitesinde, "Kaşıkçı'nın nişanlısı kitap yazdı" başlığıyla verilen haber, Al Jazeera'da da, "Kaşıkçı'nın gizemi ve hayatı" başlığıyla yer buldu.

Sputnik'in Arap yayım yapan sitesinde de benzer başlıkla yer bulan Kopernik Kitap'tan çıkan "Cemal Kaşıkçı" eseri dünya basınında geniş yer buldu.