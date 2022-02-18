Köprü altında bulunan cesedin ölüm sebebi ortaya çıktı

İHA 18 Şubat 2022 Cuma 07:29 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 07:29

Olay, sabah erken saatlerde kent merkezindeki Asri Mezarlık karşısında bulanan üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan inceleme şahsın isminin 69 yaşındaki Hasan Karapınar olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldıran Karapınar'ın cesedinde yapılan otopside şahsın hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği, kalp büyümesinden kaynaklı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirilirken, şahsın olay yerine nasıl ve neden geldiği araştırılıyor.