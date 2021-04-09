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Köprüden atlamak isteyen kişiyi polisler kurtardı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Bartın'da, köprünün korkuluklarından sarkarak ırmağa atlamak isteyen N.A.'yı polis kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 21:57 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 21:57
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Saat 18.30 sularında, Bartın Orduyeri Mahallesi'nde ırmağın üzerinde köprünün korkuluklarının gerisine geçen kişiyi görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Köprünün korkuluklarına asılan N.A.'nın yanına gelen polisler, ikna çabalarına başladı. N.A. ile konuşurken bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler onu tutarak yukarı çekti. Sağlık ekibi N.A.'yı sağlık kontrolünden geçirilmesi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polislerin, N.A.'yı köprüye çekme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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