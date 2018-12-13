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Köprüden trenin üzerine atlayınca akıma kapılan Birhat, yaşama tutundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, köprüden, yük treninin vagonunun üzerine atlaması sonucu yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Birhat Elitaş´ın (13) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Anne Asya Nafiye Elitaş, yaşaması mucize olarak görülen oğlunun yaklaşık 50 ameliyat geçireceğini belirterek, kan bağışı için yardım istedi.

  • DHA
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Bandırma'da 28 Kasım günü, köprüden yük treninin üzerine atlayan 2 arkadaştan yüksek gerilim hattında akıma kapılan Birhat Elitaş ağır yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Elitaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların yaşaması için çok az şans verdiği Birhat Elitaş, tedavilere cevap vermeye başladı. Babasını 10 yıl önce kaybeden Birhat Elitaş'ın vücuduna deri parçaları eklenecek, aylarca sürecek tedavi sonrasında da yüksek gerilimin organlara zarar verip vermediği gözlemlenecek.
 

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