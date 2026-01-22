İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
  Köprüler, TEM ve D-100 kilit! İşte İstanbul trafiğinde son durum
Güncel

Köprüler, TEM ve D-100 kilit! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Haftanın dördüncü iş günü mesai bitimiyle birlikte İstanbul genelinde trafik adeta kilitlendi. Paylaşılan verilere göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 85'e yükselirken, iki yakada da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Köprüler, TEM ve D-100 kilit! İşte İstanbul trafiğinde son durum
Megakentte mesai bitiminde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinde trafik ağır ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor.

Karaköy ve Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Kavacık'tan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Paylaşılan verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.

