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Kopuş sürüyor! CHP ve İYİ Parti'den istifa eden onlarca kişi MHP'ye katıldı

Denizli'de, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlenen mitinginde atılan 'Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan' sloganına tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Kopuş sürüyor! CHP ve İYİ Parti'den istifa eden onlarca kişi MHP'ye katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde tepki çeken sloganlar atıldı. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Başkan Selo' ile "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları atıldı. Denizli'de bu duruma tepki göstererek partileri CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 324 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Acıpayam Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle üyelere rozetleri MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, Emre Erdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak ve MHP Acıpayam İlçe Başkanı Ali Akgün tarafından takıldı.

"BİRÇOK PARTİDEN KATILAN KARDEŞLERİMİZ MHP'YE GÜÇ VERDİLER"

Törende konuşan MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, "Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum. MHP'den istifa ediyor diyorlar, istifa falan yok. MHP'yi düşüremeyecekler, MHP'nin önünü kesemeyecekler. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz" dedi.

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