Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ercüment Atilla Çelik tarafından yapılan açıklamada, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı ve yok sayılmaları sebebiyle yönetim olarak istifa ettikleri duyuruldu.

Yapılan açıklamada:

'Kıymetli İyi Partililer; İyi Parti Almanya Dış temsilciliği olarak, Mayıs 2022 de aldığımız bu bayrağı, 11 İl başkanlığının açılması ve teşkilatlarının yapılanmasına kadar gerçekleştirdiğimiz görevi, liyakatli ve vicdanı yüksek arkadaşlarımızla bu görevin sorumluluğu çerçevesinde en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Genel Başkanımızın yanında haksızlığın, kutuplaşmanın ve istibdatın karşısında hep birlikte hareket ettik. Ama bizlere yapılan, haksızlık ve adaletsizlik karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getirirken, bizlere yapılan haksızlığı ve yok sayılmışlığı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz ne yolumuzdan, ne ideallerimizden, ne de partimizden vazgeçmiş değiliz. İyi Parti Almanya Başkanı ve yönetim kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerini kullandı.