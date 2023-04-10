CHP'nin Mersin listesindeki Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karıştığı iddia edildi. Çakır'ın, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçları bulunduğu öne sürüldü. CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlarda bulunduğu belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, Hasan Ufuk Çakır'ın sicilinin temiz olmaması, CHP kanadından büyük tepki toplayarak, Mersin CHP il teşkilatında sorunlar çıkacağı ve kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.

CUMHURİYET GAZETESİ HABERİ GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet Gazetesi'nin de Hasan Ufuk Çakır'ın haberini 'CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı' başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.