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Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Antalya'da yabancı uyruklulara ait kredi kartı bilgileriyle tatil yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:20

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklulara ait banka kartı bilgileriyle kentteki otelde konaklandığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.D. ve M.K'nin otel odasında yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu tüketiminde kullanılan cam aparatlar, hassas terazi, 6 cep telefonu, 4 SIM kart, dizüstü bilgisayar ve flaş bellek ele geçirildi.

İncelenen dijital materyallerde başkalarına ait kart bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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