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Koray Aydın yine cehaleti ile gündem oldu!

İYİ Partili Koray Aydın, TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalamak istedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili bir video hazırlayarak Koray Aydın'ın asılsız iddialarını çürüttü. Koray Aydın, aynı programda bakanlığı döneminde meydana gelen 17 Ağustos depreminde herhangi bir yağmalamanın olmadığını savunmuş, sunucunun gerçekleri delilleriyle söylemesine rağmen konunun üstüne kapatmaya çalıştığı anlar izleyenler tarafından büyük tepki toplamıştı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 00:19 - Güncelleme:
Koray Aydın yine cehaleti ile gündem oldu!
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İYİ Partili Aydın'ın TOKİ'nin 'İlk Evim' projesi hakkındaki asılsız iddialarını çürüttü. Yapılan açıklamada, TOKİ'nin 'İlk Evim' projesi kapsamında yapılacak 250 bin sosyal konut için 8 bin değil 8 milyon vatandaşımız başvuru yapmıştır. Bu başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli başvurudur." denildi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeden TOKİ'nin 'İlk Evim' projesini karalamaya çalıştı. Aydın, hükümetin önce 250 bin konut yapacağını sonrasında bunun 100 bine indirildiğini öne sürdü. Sunucunun 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğunu hatırlatmasına rağmen yalanını sürdüren Aydın, "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı." ifadelerini kullandı. Sunucu bu kez de 8 milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyince Aydın, "Öyle dediler de bakalım görürüz" diyerek gülümsemekle konuyu geçiştirmeye çalıştı.

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