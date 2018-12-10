Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Woo: Kore Savaşına 20 binden fazla Türk askeri katıldı. Minnettarız

Cho, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salonda düzenlenen "Kore-Türkiye İlişkileri" seminerinde yaptığı konuşmada, Kore'nin de Türkiye gibi 3 tarafının denizlerle kaplı olduğunu söyledi.

İki ülke insanının da sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu vurgulayan Cho, "Biz Kore-Türkiye iki kardeş ülkeyiz. Kore'ye geldiğinizde bir Türk olarak çok sıcak karşılanırsınız. Kore-Türkiye ilişkileri Kore Savaşından sonra başladı diyebiliriz. 20 binden fazla Türk askeri savaşa katıldı. Bin kişiden fazlası şehit oldu. Yaralananlar da var, minnettarız." diye konuştu.

Ülkesinin ekonomisinin güçlü olduğunu dile getiren Cho, ihraç edilenler arasında yüksek teknoloji ürünlerin oranının yüzde 35 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Cho, şunları kaydetti:

"Kore'de insanlar çok çalışırsa başarılı olabilir düşüncesi hakim. Hangi alanda olursanız olun liyakat ön planda. Kore'de özel üniversiteler de dahil devlet tarafından yapılan sınav sonuçlarında alınan puanlarla yerleştirmeler olur. Para karşılığında okul okumak gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar başarılı olmak isterse çalışmak zorunda. Bu düşünce tüm halkımızda hakim. Kore Büyükelçiliği olarak Türkiye genelinde ülkemizi, kültürümüzü tanıtmak amacıyla çeşitli illeri dolaşarak programlar yapıyoruz. Etkinlikleri yaptığımız şehirlerde Kore gazilerine ve ailelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Seminer öncesi katılımcılar "Sözün Değeri" filmini de izledi.