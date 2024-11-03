İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiasına Valilikten yalanlama
Güncel

Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiasına Valilikten yalanlama

Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kabul törenine davet edilmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA3 Kasım 2024 Pazar 08:24 - Güncelleme:
Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiasına Valilikten yalanlama
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır."

Açıklamada, bu kapsamda Valilikçe derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi.

  • Trabzon Valiliği
  • Kore gazisi
  • davet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.