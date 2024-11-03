Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiasına Valilikten yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır."

Açıklamada, bu kapsamda Valilikçe derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi.