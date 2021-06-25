Kore'de savaşan Türk askerleri anıldı

DHA 25 Haziran 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 18:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kore Savaşı'nın 71'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.

Altındağ ilçesinde bulunan Kore Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut ve diğer davetliler katıldı. Açılış konuşmaları ve çelenk koyma merasimi yapılan törende, merhum Kore Gazisi Emekli Yarbay Vahit Özkılavuz'un kızı Candan Özcan'a, 'Kore Barış Madalyası' takdim edildi. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından, 20 Kore Gazisi'nin torununa verilen eğitim yardımı projesini temsilen de Ankara Üniversitesi öğrencisi Elif Öykü Yücel'e, Büyükelçi Won Ik Lee tarafından burs belgesi verildi.

Öte yandan, Kore Kültür Merkezi tarafından Askerden Arındırılmış Bölge'yi temsil eden 3 boyutlu eserin açılışı gerçekleştirildi. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, "Kore Savaşı'nda zor durumda olan bizlere yardım eden Türk askerine her zaman minnettarım ve şu an Kore'nin gelişmiş ve başarılı bir ülke olmasının temelinde sizin yardımlarınızın büyük etkisi olduğunun farkındayım" dedi.