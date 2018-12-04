Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Körfez Belediyesi hizmet binasına gelen ve Başkan İsmail Baran ile görüşmek isteyen belediye personeli olduğu öğrenilen İ.Ç, üçüncü kata çıkarak havaya bir el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay sırasında fenalaşarak bayılan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.