''Korkma kaç gel, kapım sana açık''

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ devam ediyor. 54’üncü gününe giren eyleme 2015 yılında vatani görevini yaparken akrabalarını görmek için Şanlıurfa Viranşehir’den Erzurum’a giderken Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK’lılar tarafından minibüsten indirilerek kaçırılan 25 yaşındaki er Sedat Sorgun’un teyzesi Halime Şehitoğlu da bulunuyor. Halime Şehitoğlu, kaçırıldığı günden bu yana haber alamadıkları yeğeni dönene kadar ‘evlat nöbeti’ne devam edeceğini söyledi.

TEYZEDEN MESAJ

Teyze Şehitoğlu, “Yeğenim gelene kadar buradayım. Gelirse evimize gideriz, gelmese biz yine buradayız. Biz onlardan toprak istemedik, şehir istemedik, biz evlatlarımızı istiyoruz. Versinler evlatlarımızı evimize gidelim. Onlar aldılar onlar versinler” dedi. Yeğenine mesaj gönderen Şehitoğlu, “Biz onu çok özledik. Dayıları ve teyzeleri onu çok özledi. Hele arkadaşları onun için sızlıyor. Yavrum çok özledim seni. Yavrum Allah’a emanet ol, melekler ve evliyalar seninle olsun yavrum. Oğul darlanmayasın. Her nerede darlanırsan Hz. Muhammed (SAV) elinden tuta yavrum. Allah’a emanet ol” diye konuştu.

LİSEDE OKUYORDU

Ağrılı baba Yasin Kaya da Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisiyken 2015’te dağa kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya için ‘evlat nöbeti’ tutuyor. Kızının “PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirten Kaya, “Kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel. Oradan bir hayır gelmez. Gel devletimize teslim ol. Eğer beni görüyorsan bir fırsat buldun mu kaç gel, kapım sana açık gel korkma” ifadelerini kullandı.