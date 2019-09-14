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Korkmayın gelin evladınızı arayın

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 32’ye yükseldi. Diğer annelere seslenen aileler, “Korkmayın gelin evladınızı arayın” dedi. 

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DİYARBAKIR’da HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan ve 10 aydır oğlu Mustafa Biçer’in PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesi ile eylemi sürdürdüğünü belirten Rauf Biçer, “12 gündür buradayız. Allah’ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz. Burada bulunan aile sayısı her geçen gün artıyor ve sayımız şu anda 32’ye yükseldi. İnşallah umarım ki öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler. Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz diyorum. Korkmayın gelin hep birlikte evladınızı arayın hiçbir şey evladınız kadar değerli değildir diyorum” dedi. 

MİLLETİN OĞULLARI 

Dün sabah HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Faruk Kılıç için gelen Fadıl Kılıç, “Ahlat Üniversitesi’nde okuyordu. Burs başvurusu da yapmıştı. Parası da gelmiş. Şuan bankadadır. En son konuştuğumda Bitlis’te boşluk var Ahlat’tan kaydımı oraya aldıracağım dedi. Sabah olunca telefonuna ulaşamadım. Dağa kaçırıldığına eminim. Çocuğumda da onlara karşı bir sempati yoktu. Bunlar resmen zulüm yapıyorlar. İsrail bunu yapmaz. HDP’nin önderliğini yapan kişilerin çocukları hepsi yüksekokul okuyor. Yurt dışında geziyorlar. Gariban çocuklarını dağın başında öldürüyorlar” ifadelerini kullandı. 

BEN BURADAYIM 

Bitlis Güroymak’tan gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oğlu Çetin Yolaçan için gelen Übeydullah Yolaçan ise “Çocuğum için geldim. Oğlum gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum. Devlet de bize yardımcı olsun. Kobani’ye gittiğini söylediler. Daha bir haber alamadım. Onun hasretindeyimPerişan olmuşum” diye konuştu. 

ÇOCUKLARI AVRUPA’DA 

82 yaşında oğlu için nöbete gelen Hurinaz Omay, “HDP Milletvekilleri oturuyorlar yerlerinde insanların çocuklarını getirsinler. Çocuğu getirin derdimi derman edin. İki çocuğu var. Babası gözsüz, kardeşi dilsiz, kızı dilsiz kaldı. Bana getirin oğlumu. Bana getirin ne olur bana getirin. Onların çocukları Avrupa’da, Amerika’da benim çocuğu getirsinler. Türkçe bilmiyorum ama Allah’ım var” dedi.

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