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Korktuğu başına geldi: Eniştem kolonları kırdırdı

Hatay'da 9 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımında oturduğu apartmanın kolonlarının kesildiğini söyleyen Ali Genç, deprem sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

TRT Haber13 Şubat 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Korktuğu başına geldi: Eniştem kolonları kırdırdı
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Ali Genç, 2014 yılında paylaştığı tweette, oturdukları binada halasının tuhafiye dükkanı açtığını, eniştesinin dükkanın görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle iki kolonu kırdırdığını söylemiş, deprem olmasın diye temennide bulunmuştu.

Aradan 9 yıl geçti, Türkiye, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı.

Depremin vurduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı.

Yıkılan binalar arasında Ali Genç'in oturduğu apartman da vardı. Genç ve eşi Alaz Genç, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

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