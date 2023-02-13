Korktuğu başına geldi: Eniştem kolonları kırdırdı

Ali Genç, 2014 yılında paylaştığı tweette, oturdukları binada halasının tuhafiye dükkanı açtığını, eniştesinin dükkanın görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle iki kolonu kırdırdığını söylemiş, deprem olmasın diye temennide bulunmuştu.

Aradan 9 yıl geçti, Türkiye, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı.

Depremin vurduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı.

Yıkılan binalar arasında Ali Genç'in oturduğu apartman da vardı. Genç ve eşi Alaz Genç, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.