Korku dolu anlar! Kızgın aslan köyü bastı

star.com.tr 09 Mart 2020 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:33

Twitter'da paylaşılan görüntülerin Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Madhavpur adlı bir köyünde çekildiği belirtildi. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerde, kızgın bir aslan köye dalıyor. Aslanın insanların bulunduğu alana dalmasıyla, bazıları can havliyle koşuşurken, bazıları da bu anı görüntülemeye çalıştı.



Olayda kimse zarar görmedi, ancak hayvanın Gir Milli Parkı'ndan yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki ormandan köye nasıl saptığı henüz bilinmiyor.



Bu, Hindistan'da yerleşim alanına giren ilk aslan vakası değil. Geçen yıl, Junagadh bölgesinde geceleri dolaşan aslanlar görüntülenmişti.

Hint Gujarat eyaletindeki Gir Milli Parkı, Asya aslanının tek doğal yaşam alanıdır. En son sayıma göre, Junagadh, Gir-Somnath, Amreli ve Bhavnagar olmak üzere dört bölgeye yayılan 523 aslan bulunuyor.