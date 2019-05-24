Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Korku evi çalışanı S.A., oyun sırasında salona giren müşterileri korkutmak için bir anda hamle yaptı. S.A., karanlık odada kolunu aynaya çarptı. Kırılan aynanın kolunu kesmesi sonucu yaralanan S.A., götürüldüğü özel bir hastanede tedaviye alındı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.