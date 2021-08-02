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Güncel

Korkulukların kırılmasıyla 2'nci kattan düşen kadın öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, korkulukların kırılması sonucu ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Saadet Ün (45), hayatını kaybetti.

DHA2 Ağustos 2021 Pazartesi 06:51 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 06:52
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Olay, saat 01.00 sıralarında Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi. Evde yalnız olan Saadet Ün, iddiaya göre ikinci kattaki evinin salonunda pencerenin demir korkulukları kırıldıktan sonra boşluğa düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Saadet Ün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Ün'ün yakınları gözyaşı döktü. Saadet Ün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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