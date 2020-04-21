İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9734
  • EURO
    7,5531
  • ALTIN
    375.828
  • BIST100
    97949.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç! Harfiyat sahasında çuval içerisinde ceset bulundu
Güncel

Korkunç! Harfiyat sahasında çuval içerisinde ceset bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat alanında çuvalın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu.

AA21 Nisan 2020 Salı 13:24 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:45
ABONE OL

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait hafriyat döküm sahasında hurda toplayan kişiler, çuvalda şüpheli bir paket gördü.

Kişilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve çürümüş halde ceset bulundu.

Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahaya hafriyat döken belediye personeli ve cesedi bulan hurda toplayıcıları, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Ters laleler göz kamaştırıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.