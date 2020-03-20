Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

star.com.tr 20 Mart 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:10

Sözde sivilleri Taliban'dan korumak için bölgede bulunduklarını iddia eden Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel birliklerin, sivil halkı keyfi bir şekilde öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ülkede Savunma Kuvvetleri müfettişleri tarafından 4 yıldır süren bir soruşturma devam ederken, ordu mensupları iddiaların asılsız olduğunu ileri sürüyordu.

Ancak, Avustralya Özel Hava Hizmetleri Alayı (SAS), komandolarının operasyonlar sırasında taktıkları kameralar birçoğunun yüzünü ele verdi.

Ayrıca cinayetlere birinci elden tanıklık eden eski bir ordu subayının ifadeleri, Afganistan'da sivillerin acımasızca katledildiğini gözler önüne serdi.

Eski bir istihbarat subayı olan Braden Chapman, bir keresinde yeni öldürülen birinin birliğin köpeklere nasıl yem edildiğini anlattı. Chapman, seçkin birliklerin küçük bir çpcuğun yüzünü yumruklayarak dağıttığına, sivillere yakın mesafeden gelişigüzel ateş edildiğine ve yerleşim yerlerine bomba atıldığına bizzat tanık olduğunu itiraf etti.

Yayınlanan görüntülerde de genç bir Afgan'ın, buğday tarlasında 2 metre mesafeden ateş edilerek nasıl infaz edildiği açıkça görülüyor.

BİRÇOĞU HALA GÖREVDE

Afganları termal el bombalarıyla, silahlarla ve dayakla öldürdüğü anlaşılan en kötü suçluların birçoğu, halen Avustralya Savunma Kuvvetleri'ndeki görevini sürdürüyor.

Ancak bazı Avustralyalı uzman ve gruplar, görüntüleri de ortada olan bu şahısların derhal yargılanmasını istiyor.

Görüntülerden sonra hükümetin katillerle ilgili atacağı adımlar merakla bekleniyor.

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