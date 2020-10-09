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Korkunç kaza! 10 yaşındaki çocuk şişlerin üzerine düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karnına şiş batan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA09 Ekim 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:39
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Karatepe Mahallesi'nde sokakta kardeşiyle ciğer pişirmede kullanılan şişlerle oynayan 10 yaşındaki çocuk şişlerin üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, çocuğun karın boşluğuna saplanan şişin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastanenin acil servisine gelen ekipler, şişi spiral makinesi yardımıyla keserek çıkardı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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