Korkunç kaza! 16 yaşındaki çocuk annesini vurdu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.Y.K. evlerinde av tüfeğiyle oynuyordu. Çocuğun doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfek, annesi N.K.'yi (43) sağ bacağından yaraladı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.