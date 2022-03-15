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Korkunç kaza! 16 yaşındaki çocuk annesini vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlerinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurarak yaraladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

IHA15 Mart 2022 Salı 15:09 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 15:20
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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.Y.K. evlerinde av tüfeğiyle oynuyordu. Çocuğun doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfek, annesi N.K.'yi (43) sağ bacağından yaraladı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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