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Korkunç kaza! 2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak can verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:47
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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