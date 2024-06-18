İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5925
  • EURO
    34,9893
  • ALTIN
    2439.84
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! AK Partili Belde Başkanı hayatını kaybetti
Güncel

Korkunç kaza! AK Partili Belde Başkanı hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

AA18 Haziran 2024 Salı 19:46 - Güncelleme:
Korkunç kaza! AK Partili Belde Başkanı hayatını kaybetti
ABONE OL

Selçuklu Mahallesi'nde Karamercan'ın kullandığı 34 BFD 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • ak parti
  • AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan
  • Tacettin Karamercan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.