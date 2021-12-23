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Korkunç kaza! Araba uçuruma yuvarlandı, biri bebek iki kişi öldü

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

DHA23 Aralık 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:34
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Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde Yapraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki 48 SJ 029 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen araçtan fırlayan 1 aylık Miva Nisa Ekinci ile Elifnaz Köroğlu (25) hayatını kaybetti, sürücü Akgün ile Azra Ebrar Köroğlu (1) Aleyna Köroğlu (5) Medine Köroğlu (38) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kundağındaki Miva Nisa bebek ile Elifnaz Köroğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

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