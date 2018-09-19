Arıza yapan kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de, otomobilin yolda duran kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Gümüşova ilçe çıkışında bulunan geçitte meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Musa Demirbaş idaresindeki 54 LN 574 plakalı otomobil, arızalanması nedeniyle sağ şeritte bekleyen Sezgin Arslan idaresindeki 54 AAV 047 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Tavan kısmı kopan otomobilin sürücüsü Musa Demirbaş ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsü Sezgin Arslan, "Aracım arızalanınca kaldım burada. Geldi vurdu. Yaralıların durumu iyi değildi. İnşallah iyi olurlar" dedi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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