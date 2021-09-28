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  • Korkunç kaza! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti
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Korkunç kaza! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş (60) ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA28 Eylül 2021 Salı 15:57 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 16:57
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Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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