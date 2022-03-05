İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! Bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti
Güncel

Korkunç kaza! Bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti

Burdur'da, yol kenarındaki bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti.

DHA5 Mart 2022 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:37
ABONE OL

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Burdur- Antalya çevre yolunda meydana geldi. Yahya Kılıç (21) yönetimindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bordürlere daha sonra istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Kılıç ile hurdaya dönen otomobildeki Recep Aslan (21), Kerime Ece Karataş (21) ve Eda Nur Ocaklı (21) yaşamını yitirdi.

İhbarla gelen ekipler ve savcının kaza yeri incelemesi sonrası 4 kişinin cansız bedenleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.