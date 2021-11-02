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Korkunç kaza! Çamaşır asarken üçüncü kattan düştü

Bursa'da 3'üncü kattaki evinin balkonuna çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Hasna Artaş (57), hayatını kaybetti. Artaş'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA2 Kasım 2021 Salı 13:04 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:04
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Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında oturan Hasna Artaş, balkonda çamaşır asarken, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Artaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Hasna Artaş'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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