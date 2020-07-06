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Korkunç kaza! Kız istemeden dönüyorlardı, otomobil şarampole devrildi

Aksaray'da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu araba, şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

DHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:37
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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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