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Korkunç kaza: Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendi

BURSA'da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

  • DHA
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Kaza dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Heykel'den Ankara Yolu yönüne giden Suriye vatandaşı Ahmad K., yönetimindeki 16 AAG 064 plakalı minibüsle Gökdere kavşağına geldiğinde Ferhat Sultansu'ya çarptı. Sultansu, aracın altında sürüklenmeye başladı. Sürücünün yoluna devam ettiğini gören arkasındaki otomobilin sürücüsü, selektör yaparak minibüsü durdurmaya çalıştı. Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 1 kilometre sonra minibüsün önünü kesen otomobil sürücü, onu uyardı. Bunun üzerine Ferhat Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla minibüsün altında sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultansu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K.'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı.
 
Sultansu'nun aracın altından çıkarılmasından sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmad K., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Ahmad K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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