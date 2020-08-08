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Korkunç kaza! Nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, trafik kazasında öldü

Ağrı'da nişan hazırlıkları için kuaföre giden çiftin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu, kadın hayatını kaybetti, nişanlısı ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Mutlu günleri, trafik kazasıyla acıya dönüşen aile fertlerinin, cenaze merasiminde güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:50 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:50
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Akşam yapacakları nişan merasimine hazırlanmak için kuaföre giden Gülten Kutluay (19) ve nişanlısı Bülent Tanay'ın içinde bulunduğu Serkan Tanay yönetimindeki 34 VZ 4129 plakalı kamyonet, Karaağaç köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan nişanlısı Tanay ile sürücü Serkan Tanay (25) ve araçta bulunan Sevim Yamak (12) yaralandı.

Köylüler tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.

- GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kutluay'ın cenazesi Tutak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarınca alınarak Adakent köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gülten Kutluay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mutlu günleri, trafik kazasıyla acıya dönüşen aile fertlerinin, cenaze merasiminde güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

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