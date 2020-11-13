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Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde seyir halinde olan tırın altına girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gülsüm Kara'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:22
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Kaza sabah saatlerinde, Burdur-Karamanlı Karayolu Karaçal köyü mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kara yönetimindeki 15 FD 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Karaçal köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Gürol Şimşek yönetimindeki 15 UA 036 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Burdur Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile Halil Kara, hastaneye kaldırıldı. Gülsüm Kara'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gülsüm Kara'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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