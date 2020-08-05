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Korkunç kaza! Otomobille kamyon çarpıştı, 2 kişi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazadan dolayı kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:58
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Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice - Zonguldak karayolu Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan 07 AKP 934 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarında yardımı ile otomobil ve kamyondan çıkarılan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazadan dolayı kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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