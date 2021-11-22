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Korkunç kaza! Taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu (49) hayatını kaybetti.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:34
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Olay, Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü. Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu'nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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