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Korkunç kaza! Tüp alev aldı 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çay demlediği küçük tüpün alev alması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA08 Aralık 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 15:41
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hürüye Yıldız, yalnız yaşadığı evinde çay demlemeye çalışırken, küçük piknik tüpünün alev alması sonucu elbiseleri tutuşarak yandı. Çığlık atan yaşlı kadının yardımına evinin karşısında oturan oğlu yetişti. Annesinin alev alan elbiselerini yaptığı müdahale sonucu söndüren oğlu, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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